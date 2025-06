«La sicurezza è la nostra massima priorità»: Ita Airways sospende i voli da e per Tel Aviv fino al 31 luglio

Analoga decisione è stata presa per le compagnie del Gruppo Lufthansa. Intanto il ministero degli Esteri britannico sconsiglia qualsiasi viaggio in Israele a causa del conflitto con l'Iran

Le compagnie del Gruppo Lufthansa hanno deciso, alla luce delle attuali circostanze, di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 31 luglio. Ita Airways estenderà la sospensione dei voli da Tel Aviv fino al 31 luglio, compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il 1° agosto. Lo si legge sul sito web ufficiale della compagnia. I voli Ita erano già stati annullati fino al 6 luglio mentre Lufthansa aveva annunciato per le altre compagnie del gruppo una progressiva ripresa dal 23 giugno.

La nota di Ita Airways

«Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti – si legge nella nota della compagnia aerea – e continuiamo a monitorare costantemente la situazione». Poi la compagnia invita i viaggiatori a verificare lo stato del volo nella sezione «Info Voli» del sito web ufficiale prima di recarsi in aeroporto. «La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità» sottolinea infine Ita Airways. Intanto, come riporta il Guardian, il ministero degli Esteri britannico ha aggiornato le sue linee guida sconsigliando qualsiasi viaggio in Israele a causa del conflitto con l’Iran.