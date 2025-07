Magi a Lollobrigida con fiore marijuana occhiello in Aula: Con Dl Sicurezza distrutto canapa legale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Il ministro Lollobrigida ha parlato molto, ma non ha risposto alla domanda essenziale: vi rendete conto del danno che il decreto sicurezza ha causato a un intero settore agricolo e industriale italiano? Non stiamo parlando di droghe, ma di una pianta che non ha effetti psicotropi, sostenuta anche da fondi pubblici. Oggi quelle imprese sono nell’incertezza, coi magazzini pieni e i dipendenti da pagare. Il ministro ha descritto una realtà che non esiste, ignorando il grido d’allarme di centinaia di giovani imprenditori. La commissione agricoltura delle regioni, perfino quelle di centrodestra, ha chiesto modifiche urgenti. Questo fiore lo porto all’occhiello con orgoglio, perché rappresenta un’Italia sana. Lollobrigida, invece, dovrà nascondere il volto davanti a chi ha tradito" così il deputato Riccardo Magi di +Europa, intervenendo al question time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev