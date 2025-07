Ruotolo (Pd): "L'Italia non è in regola con il Media Freedom Act" – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 luglio 2025 "Manca un mese all'entrata in vigore del Media Freedom Act, il regolamento europeo che punta a rendere l'informazione libera e autonoma dalla politica. L'8 agosto, la legge deve essere applicata in tutti i 27 Stati Membri. Un passo avanti cruciale, ma la sua applicazione rischia di restare sulla carta. Troppi Paesi non sono ancora in regola". Lo denuncia l'eurodeputato Sandro Ruotolo, membro del gruppo S&D e responsabile informazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico, nel suo intervento in plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev