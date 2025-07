Fa spostare un’auto dal parcheggio per i disabili, aggredito il deputato di Avs Borrelli: «Calci e pugni davanti ai carabinieri» – Il video

Sui social le immagini dello scontro e una foto dell'esponente di Alleanza Verdi Sinistra con una medicazione al braccio: «Non mi fermerò»

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito verbalmente e fisicamente a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, al termine di un convegno sui diritti degli animali. Tutto è nato dopo che un agente della scorta, su indicazione del deputato, ha contestato due auto parcheggiate scorrettamente, una sulle strisce pedonali e l’altra nello stallo riservato alle persone con disabilità, innescando l’ira dei proprietari e dei loro familiari. Alcune immagini dello scontro sono state pubblicate sulla pagina Facebook di Borrelli e mostrano urla, spintoni e minacce nei confronti del deputato. Secondo quanto denunciato dal deputato, è stato colpito fisicamente e gli hanno fatto cadere il cellulare, per poi «trascinarlo con la forza in un porticato colpendolo ripetutamente».

Il deputato: «Non mi fermerò»

«Siamo di fronte a una società allo sbando, dove l’illegalità non è solo tollerata, ma spesso rivendicata con violenza. Questi individui non solo avevano parcheggiato in modo arrogante e sugli spazi riservati ai disabili, ma si sono anche rifiutati di spostarsi e hanno reagito con brutale aggressività, come se far valere le proprie ragioni a colpi di pugni fosse un diritto e chi chiede il rispetto elementare delle regole un provocatore», ha denunciato Borrelli. «In questo Paese chi rispetta le regole viene isolato, mentre chi le infrange si sente protetto da un clima di omertà e indifferenza. Io non mi fermerò. Nonostante le botte, le minacce, le campagne d’odio quotidiane, continuerò a denunciare e combattere ogni forma di prepotenza», ha aggiunto. Sui social, il deputato ha pubblicato la foto del referto dell’ospedale e un’immagine che lo ritrae con una medicazione al braccio.