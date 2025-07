Trump ricorda l'attentato di Butler: Un anno fa mio tempo stava per finire… Dio mi ha salvato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 luglio 2025 “È straordinario pensare che solo un anno fa, in questa settimana, il mio tempo sulla Terra stava per finire. Avrei potuto non essere qui con voi oggi…Io credo che la mia vita è stata salvata da Dio. Alcuni dicono che è stata una fortuna, altri dicono qualcos'altro, ma io credo qualcos'altro. Credo che Dio ci abbia aiutato”. Così Trump alla Casa Bianca con Rutte (Nato). X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev