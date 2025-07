Arriva Arcadia, la nuova nave oceanografica dell'Ispra. Esplorerà fondali marini fino a 4mila metri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 Si chiama Arcadia, è la nuova nave oceanografica da ricerca dell’Ispra. Consentirà di esplorare i fondali marini fino a 4mila metri di profondità. È finanziata con 400 milioni di euro di fondi Pnrr. Può ospitare fino 35 scienziati, ricercatori e personale e solcare i mari oltre 200 giorni all’anno. È dotata, tra l’altro, di sensori per rilevare moti ondosi, correnti marine e per acquisire i parametri per costruire gli scenari sui cambiamenti climatici. Consentirà di conoscere il mare, le coste, i monti sottomarini per sviluppare e programmare interventi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev