Sorrento, una telecamera spia nei bagni della basilica di Sant’Antonino: la trovano madre e figlia

Sequestrata dai carabinieri. Le indagini già vicine a una svolta

Una micro-telecamera installata nei bagni di una delle chiese di Sorrento. Ovvero la basilica pontificia di Sant’Antonino. Individuata da madre e figlia, che l’hanno notata mentre usufruivano dei servizi igienici. E ora indagano i carabinieri. La storia che racconta oggi Il Mattino comincia quando le due, una volta entrate nei bagni, hanno visto il congegno. E hanno segnalato alle forze dell’ordine. I militari hanno ispezionato gli spazi e recuperato l’apparecchio. Che in effetti era un occhio elettronico. La telecamera è stata sequestrata. E sono partite le verifiche tecniche per verificare se fosse collegato a un impianto di registrazioni o se trasmettesse immagini in tempo reale.

La telecamera nei bagni della basilica

A indagare sono gli uomini del capitano Mario Gioia. Che stanno puntando sui frequentatori abituali della basilica. Le indagini sono già prossime a una svolta. Si esclude il coinvolgimento del rettore della basilica. Il fascicolo di inchiesta che è stato aperto presso la procura della repubblica di Torre Annunziata si riferisce, per ora, alle ipotesi di reato di violazione della privacy e di interferenze illecite nella vita privata. Non si esclude, però, che le accuse potrebbero diventare ancora più gravi nel caso in cui venisse fuori che la telecamera nascosta in bagno abbia ripreso anche qualche minore. A questo proposito è importante stabilire quando è stata piazzata e per quanto tempo ha potuto effettuare le riprese prima di essere scoperta e poi rimossa.