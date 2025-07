Dazi Usa, Tajani: Difficile portarli a zero entro 1° agosto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 “Le trattative sui dazi sono in corso. È chiaro come l’obiettivo finale sia lo zero a zero, ma non credo che si possa realizzare entro l’1 agosto. Vediamo quali saranno le percentuali. Agli Stati Uniti ho spiegato quali sono gli interessi italiani e la necessità di impedire un’escalation tariffaria, dialogando fino all’ultimo minuto per trovare un’intesa che non sia dannosa per il nostro sistema imprenditoriale. Nonostante le difficoltà, le esportazioni italiane si attestano intorno ai 623 miliardi di euro, un risultato che ci consente di puntare a quota 700 miliardi entro la fine del 2027”. A sottolinearlo è il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto oggi a margine della presentazione del Rapporto Ice 2024-2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev