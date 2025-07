Meloni: "Guidare una Nazione è come lanciarsi col paracadute a ogni decisione, non si può sbagliare" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "La cerimonia di questa sera offre a me l'occasione di dire a voce alta 'grazie' di persona, a nome dell'Italia, agli uomini e alle donne dell'intelligence per tutte le volte in cui hanno preparato il nostro paracadute", dice Giorgia Meloni ai nuovi 007 durante la cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica. "In un mondo in cui le cose cambiano in maniera così vorticosa, l'immagine del lancio con il paracadute – ha spiegato la premier – è molto meno metaforica di quanto si possa immaginare per descrivere la condizione che affronta chi si trova a guidare una nazione, come oggi accade a me per l'Italia. Perché ogni giorno, praticamente in ogni istante, ci sono decisioni delicate e difficili da prendere su temi che a volte sono del tutto inesplorati. Sono decisioni che devi prendere in fretta e che non ammettono o errori perché la posta in palio è altissima”. Quindi, secondo Meloni, “rispetto al lancio con il paracadute, la differenza è che se sbaglio il lancio, non sarò l'unica a pagarlo, se qualcuno non ha preparato bene il mio paracadute ci saranno altri italiani che lo pagheranno. Per una persona responsabile questa è lo cosa più difficile, nel guidare la nazione da un lato, ma anche il lavoro che fate voi". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev