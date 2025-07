Conte: Candidiamo Francesca Albanese al Nobel per la pace – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 "Israele sta calpestando tutti i diritti, ora anche a Damasco, ed il governo continua a stare zitto, ma ora il governo va oltre, siete complici di chi sanziona chi difende i valori della nostra Costituzione e mi riferisco a Francesca Albanese, funzionaria dell'Onu che sta facendo il suo dovere, racconta con scrupolo e coraggio quello che sta avvenendo e cosa succede? Viene perseguitata e si minacciano sanzioni come per i giudici della corte penale internazionale che fanno il loro dovere. Meloni non dice nulla per difendere una cittadina italiana. Noi candidiamo Francesca Albanse al Nobel per la pace". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle mozioni sul memorandum d'intesa tra Israele e l'Italia. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev