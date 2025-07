Dazi, Fumarola (Cisl): "Serve un fondo europeo per sostenere imprese e occupazione" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 "I dazi ci preoccupano. Dalle nostre stime interesseranno 150mila lavoratori, è un lusso che il nostro Paese non può assolutamente permettersi. Ribadiamo che serve una strategia forte da parte dell'Europa per essere pronti ad ogni evenienza. Tale strategia deve coinvolgere fortemente le parti sociali. Bisogna assolutamente trovare il modo per arginare questa guerra commerciale, perché gli esiti sarebbero devastanti. E' necessario che l'Europa resti unita e si faccia trovare pronta anche nel dialogo con l'America. E' necessario individuare ulteriori sbocchi commerciali. Nel frattempo l'Europa deve mettere a disposizione delle risorse e quindi creare un fondo ad hoc per sostenere imprese ed occupazione" così la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, a margine del congresso della Cisl a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev