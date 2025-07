Fumarola (Cisl): "Bene che la premier Meloni abbia aperto al nostro patto per la responsabilità" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 "Siamo molto soddisfatti per l'apertura di Meloni sul patto che abbiamo proposto. Riteniamo che questa sia l'azione da mettere in campo in questo tempo complesso, così come lo ha definito anche la premier Meloni. Noi subito siamo pronti a lavorare sui contenuti perché c'è urgenza. Vogliamo metterci a un tavolo e fissare obbiettivi. Le persone si aspettano risposte concrete, soprattutto in questo tempo difficile" così la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, a margine del congresso della Cisl a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev