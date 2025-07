La più grande roccia di Marte mai trovata sulla Terra venduta all’asta per 4 milioni di euro

Sotheby's: «Siamo incredibilmente fortunati che sia atterrata sulle terraferma e non in mezzo all'oceano». Ignota l'identità dell'acquirente

Una roccia «incredibilmente rara» proveniente da Marte, la più grande mai trovata sulla Terra, è stata venduta all’asta per 4,3 milioni di dollari, pari a 3,7 milioni di euro, in un’asta a New York. Lo riporta la testata inglese Bbc, secondo cui si tratterebbe del meteorite conosciuto come Nwa 16788, che pesa 24,5 chilogrammi ed è lungo 38,1 centimetri.

Il ritrovamento in Niger

La roccia è stata scoperta nel 2023 in una regione remota del Niger ed è il più grande dei circa 400 meteoriti marziani rinvenuti sulla Terra. «Circa il 70% della superficie terrestre è coperto d’acqua. Quindi siamo incredibilmente fortunati che questo oggetto sia atterrato sulla terraferma invece che in mezzo all’oceano», spiega Cassandra Hatton, vicepresidente del dipartimento di scienza e storia naturale della casa d’aste Sotheby’s.

Nessuna informazione sull’acquirente

Come di consueto, non sono state divulgate informazioni sull’identità dell’acquirente, perciò non è chiaro dove finirà il meteorite. Secondo Sotheby’s, le tasse e le imposte aggiuntive sulle vendita hanno fatto salire il prezzo totale della roccia marziana a circa 5,3 milioni di dollari, ossia 4,6 milioni di euro. All’asta di mercoledì 16 luglio sono stati venduti anche uno scheletro di Ceratosaurus del tardo Giurassico (per 26 milioni di dollari) e un cranio di Pachycephalosaurus (per 1,4 milioni di dollari).

Foto copertina: ESA/DLR/FU Berlin/G. Michael