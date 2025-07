Gli auguri di La Russa a Sami Modiano: Testimone della Shoah contro odio e antisemitismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2025 "Ho il piacere di porgere anche quest'anno i miei migliori auguri a Sami Modiano per il suo compleanno". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video messaggio per i 95 anni del superstite dell'Olocausto. Modiano, dice La Russa, "continua ad essere nei nostri cuori un punto di riferimento importante contro l'odio, contro l'antisemitismo e contro il tentativo, che anche in questo periodo ritorna in maniera allarmante, di creare barriere tra persone di religione diversa". "Rinnovo quello che ebbi a dire quando venne a trovarci in Senato e parlò nella Sala della Costituzione, di Palazzo Giustiniani, ai ragazzi di una scuola di Roma – prosegue La Russa -, spiegando il suo vissuto e ricordando come quando si risvegliò davanti a un medico russo che lo aveva salvato si chiese 'perché io salvo e gli altri no'. La testimonianza di questi anni è La migliore risposta a questa domanda. Lei è rimasto con noi e rimarrà ancora tanti giorni per testimoniare che mai più l'odio prevalga sulla ragione e sulla bontà", conclude. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev