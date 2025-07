La Russa: Da destra sempre rispetto per i giudici, ma sia reciproco – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 18 luglio 2025 Posso vantare di far parte di un'area politica che ha rispetto per la magistratura, che non vuol dire che non si possa criticare ma che ha la capacità di capire che la divisione dei poteri è tale se c'è il rispetto reciproco. Semza il rispetto, reciproco naturalemnte, viene meno il sistema democratico". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante un evento al Palazzo Lombardia di Milano su Falcone e Borsellino e sui beni confiscati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev