Open Arms, Piantedosi: "Se Salvini è imputabile, lo sono anche io" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2025 "Dispiace che ci sia anche questo valore simbolico negativo e ci sia un ufficio giudiziario che ritiene che un ministro della Repubblica possa essere indagato per reati così gravi per aver semplicemente praticato una politica di contrasto a un fenomeno odioso. Sul quel tipo di approccio ormai stanno convergendo tutta l'Europa e tutto il mondo e in Italia invece i ministri vengono processati. Se Salvini è imputabile per quello che fece mi ritengo moralmente imputabile anche io" così il Ministro dell'Interno Piantedosi, intervenendo all'evento "Parlate di Mafia", organizzato da Fratelli d'Italia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev