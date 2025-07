Trump: "Licenziare Jerome Powell (Fed)? Altamente improbabile" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 18 luglio 2025 "Sta facendo un pessimo lavoro, ma no, non sto parlando di licenziare Jerome Powell. Fortunatamente, potremo fare un cambio nei prossimi otto mesi circa, e sceglieremo qualcuno di bravo, e sceglieremo qualcuno. Voglio solo un lavoro onesto. Vogliamo vedere tassi di interesse più bassi. Il nostro Paese se lo merita. Non escludo nulla, ma penso che un licenziamento di Jerome Powell sia altamente improbabile", così Donald Trump alla casa Bianca parlando con i cronisti. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev