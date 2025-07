Daniela Fumarola rieletta segretaria generale della Cisl all'unanimità. Lei si commuove – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2025 Al termine del XX congresso nazionale, il Consiglio generale l'ha confermata alla guida del sindacato di via Po, per quattro anni, all'unanimità. L'elezione è stata accolta da un lungo applauso della platea, subito seguito dal ringraziamento di Fumarola. "Questa fiducia rappresenta un mandato che mi impegno a onorare con tutta me stessa. Un vincolo che vivo come una responsabilità verso ciascuna e ciascuno di voi", ha detto Fumarola, visibilmente emozionata, parlando alla platea. Cisl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev