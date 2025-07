Guerra Gaza, Mattarella: Uccidere su luoghi preghiera e dove si distribuisce acqua crea spirale odio – Il video

(Agenzia Vista) Trento, 19 luglio 2025 “Non ci si limita più neppure al pur triste compito di colpire soldati contrapposti, ma si spara e si uccide sui luoghi di preghiera, sui luoghi in cui si distribuisce acqua a chi ha sete o pane, a chi ha fame. Così si colpiscono soccorritori che portano aiuto ai feriti. Tutto questo crea un contrasto, non soltanto un contrasto radicale con le attese dell'umanità, ma rischia di introdurre una spirale di risentimenti, di odio, di contrapposizioni che genera a sua volta costantemente altre violenze.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 100 anni della Campana commemorativa dei caduti della prima guerra mondiale “Maria Dolens”, sul Colle di Miravalle a Rovereto . / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev