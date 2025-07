Dazi, Prandini: "Ci aspettavamo più coraggio dall'Unione Europea" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 "Per quanto riguarda i dazi, siamo in un momento significativo di interlocuzione con gli Usa, che l'Ue deve portare avanti per evitare scontri che non fanno bene né a noi né agli Stati Uniti, al di là dei dati iniziali. L'impoverimento del mercato colpirebbe entrambi. Ci aspettavamo più coraggio da parte dell'Ue sul sostegno a tutti i settori produttivi ma si è presa la strada opposta. Con un taglio del 20% al comparto agricolo. Così sarebbero 700mila le aziende italiane penalizzate" così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini,a margine dell'assemblea di Coldiretti a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev