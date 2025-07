Dazi, Prandini: "Servono risposte significative contro la troppa burocrazia in Ue" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 "Coldiretti sta affrontando una battaglia in termini di semplificazione, in termini burocratici all'interno dei conflitti europei. I sistemi produttivi sono in tanti casi particolarmente diversi tra Stato e Stato e questo crea una condizione di concorrenza interna, un costo dalla burocrazia che non ha eguali nessun altro continente al mondo. Sicuramente su questo da un lato il presidente, il Commissario Fitto, dall'altro l'intero anche Parlamento in termini di coinvolgimento possono dare delle risposte significative" così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini,a margine dell'assemblea di Coldiretti a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev