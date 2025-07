Hallissey (+Europa) e La Vardera (ControCorrente) aggrediti a Mondello, ombrellone distrutto – Il video

(Agenzia Vista) Palermo, 21 luglio 2025 “Siamo stati a Mondello per denunciare la follia della situazione degli stabilimenti balneari, dove da 116 anni le spiagge sono gestite da una società, nonostante secondo una recente sentenza della Corte Costituzionale le concessioni sarebbero scadute: un business superiore ai 4 milioni di euro annui e un canone irrisorio di poco più di 50.000 euro versato allo Stato“. Lo affermano il Presidente di +Europa e Radicali Matteo Hallissey e il leader di ControCorrente e deputato regionale Ismaele La Vardera, pubblicando sui social il video dell'aggressione. “Abbiamo trovato – proseguono – i lettini vuoti, con i cittadini esasperati dalla situazione, ammassati nei pochi metri di spiaggia fuori dallo stabilimento visti i costi troppo alti. Parliamo di stabilimenti che presentano tornelli all’entrata e recinzioni per tutto il lido, chiudendo di fatto l’accesso al mare. I balneari ci hanno persino aggredito verbalmente, minacciato e rotto l’ombrellone che avevamo piantato in segno di protesta”, concludono Hallissey e La Vardera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev