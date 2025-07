La sfilata di Donne Coldiretti per il Rome Fashion Show, fra abiti green e una moda sostenibile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2025 In occasione del Rome Fashion Show HauteCouture, hanno sfilato presso il Salone delle Colonne dell’EUR di Roma abiti eco-friendly realizzati con tessuti naturali e materiali riciclati, grazie alla collaborazione di Donne Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra. La passione per la moda si è quindi unita alla tutela del pianeta, con sfilate che hanno celebrato tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente. L’obiettivo è quello di dimostrare che il futuro della moda può essere etico, naturale e rispettoso del nostro pianeta. Courtesy: Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev