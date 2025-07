Lollobrigida: La Pac? "La proposta della Commissione Europea è insoddisfacente" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 "Riteniamo insoddisfacente la proposta della Commissione Europea. Riteniamo che la scelta sia un'involuzione rispetto a una pianificazione di carattere strategico che l'Europa aveva fin dai trattati fondativi. La Pac serviva proprio a questo. Oggi c'è un'indeterminatezza dei fondi che a nostro avviso non è né utile, né tollerabile. Credo che gli Stati nazionali debbano tornare ad avere un ruolo molto incisivo rispetto a proposte che non si comprende da dove derivano. Non ha senso che la Commissione vada in una direzione diversa rispetto a quello inducato dagli Stati nazionali che rappresentano la volontà popolare" così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine dell'assemblea di Coldiretti a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev