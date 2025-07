Del Fante (Ad Poste Italiane): "Semestre record per la nostra azienda, ora puntiamo su Tim e rete" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Un ottimo semestre grazie al supporto di tutte le unità di business. Continuano a crescere i pacchi c’è un’ottima performance delle assicurazioni, va molto bene PostePay. Il contributo più importante è stato dato da Bancoposta e dai servizi finanziari. Proseguirà un avvicinamento graduale a Tim, perché nella prima metà dell’anno abbiamo fatto un investimento importante che è propedeutico a mettere in atto azioni di efficientamento reciproco, cogliendo sinergie. Inoltre vogliamo continuare con il grande lavoro fatto nel settore della logistica e negli uffici postali per continuare ad avere il miglior assetto possibile per servire al meglio i clienti. Ci interessa la soddisfazione dei nostri clienti nell’utilizzo dell’APP, che è ai massimi. Contemporaneamente siamo l’azienda che ha deciso di non chiudere gli uffici postali sul territorio. Anzi, con il progetto Polis abbiamo deciso di rientrare in maniera significativa in quelle aree interne a minor densità abitativa portando servizi della Pubblica Amministrazione importantissimi, come ad esempio il passaporto" così l'Ad di Poste Italiane Matteo Del Fante. Courtesy: Tg Poste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev