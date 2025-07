Guerra in Palestina, Salvini: Non è possibile due popoli ostaggio di un'organizzazione terroristica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Si riparta dai Patti di Abramo coinvolgendo tutte quelle realtà che ripudiano la guerra. E' chiaro che quando hai a che fare con i Fratelli Musulmani, hai a che fare con gente che non ha interesse in uno sviluppo pacifico e democratico, in una convivenza tra popoli. Perché l'obbiettivo è una convivenza pacifica tra popoli. Ma non ci possono essere due popoli ostaggi di un'organizzazione terroristica" così il Ministro Salvini intervenendo alla cerimonia in cui ha ricevuto il premio premio Italia-Israele 2025, presso la Sala del Cenacolo alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev