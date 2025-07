M5S protestano in Senato contro la riforma della giustizia con cartelli con Falcone e Borsellino – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 In segno di protesta contro la separazione delle carriere, il M5S nell'aula del Senato ha sollevato dei cartelli per dire alla maggioranza di non portare avanti questa legge in nome di Falcone e Borsellino. Nella stessa protesta i Cinquestelle hanno denunciato che la separazione delle carriere viene fatta per portare a compimento il progetto di Licio Gelli e quello di Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev