Sovraffollamento carceri, Nordio: Più posti letto e accelerazione procedure liberazione anticipata – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 “Abbiamo iniziato una prima metà di interventi, che si sono svolti in due direzioni: uno è quello del potenziamento delle strutture carcerarie e quindi dell'aumento dei posti disponibili. […] Poi siamo intervenuti in altri due settori, il primo riguarda i tossicodipendenti, per i quali è prevista a certe condizioni una detenzione differenziata al di fuori del carcere. Un altro è quella di accelerare le procedure per chi ha diritto a una liberazione anticipata.” Così il ministro della giustizia Carlo Nordio durante la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev