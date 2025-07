Ucraina, Tajani: Inaccettabile attacco su civili, c'è limite dell'uso delle armi anche nelle guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 “Lavoriamo insieme, ci riuniamo sempre con l'Ucraina, consideriamo inaccettabile ciò che è accaduto. Consideriamo inaccettabile anche quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, dove gli attacchi delle forze armate russe non sono contro l'esercito ucraino, ma sono contro la popolazione civile. C'è un limite anche all'uso delle armi durante le guerre. .” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani durante il suo intervento alla cerimonia per i 70 anni dell'Assemblea parlamentare della Nato nella Sala del Mappamondo. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie