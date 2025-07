Il messaggio di Laura Santi ai parlamentari: «Quello sul fine vita è un disegno infausto, bocciatelo e occupatevi di chi soffre» – Il video

A diffondere il video sulla pagina Facebook di Laura Santi, morta con il suicidio assistito, è stato il marito Stefano Massoli. «Non è un intento di regolamentarlo ma di escluderlo. Vi chiedo il buon senso di esseri umani»

Un ultimo video, registrato prima di morire con il suicidio assistito, affidato al marito Stefano Massoli. Così Laura Santi ha voluto lanciare un ultimo messaggio ai parlamentari italiani sulla legge sul fine vita. «Io sono Laura Santi e quando vedrete questo video non ci sarò più perché avrò deciso di smettere di soffrire per mia volontà e mio diritto. Non voglio lasciare un Paese che ignori e si prenda gioco dei malati più gravi». «Quello sul fine vita è un disegno di legge veramente infausto. Da esseri umani vi chiedo di bocciarlo. Non è un intento di regolamentare il fine vita ma di escluderlo. Non abbiate paura, non porterà a nessun abuso questo diritto. Vi chiedo buon senso di esseri umani».

«Vi prego, occupatevi delle sofferenze dei malati più gravi»

Dopo aver descritto le difficilissime condizioni a cui l’ha costretta la sclerosi multipla negli ultimi 30 anni, Santi aggiunge: «Vi prego, vi prego con tutto il cuore, fate quello che volete con la politica ma vi prego, paese Italia, occupatevi delle sofferenze dei malati più gravi» «Vi scongiuro. Oggi è Laura che parla a voi come esseri umani e sono sicura che dopo avere visto questo video ragionerete meglio e metterete quella mano sul voto secondo la coscienza di esseri umani. Onorevoli, grazie e buon proseguimento di vita», ha concluso nel video la giornalista.