(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 Durante la conferenza stampa del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e della Presidente del consiglio Giorgia Meloni, in occasione del Vertice Italia-Algeria, le cuffie per l'interprete non funzionano e Meloni sdrammatizza: "Il bello della diretta." / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev