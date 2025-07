Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 Il leader della Lega, Matteo Salvini, riceve il premio Israele-Italia 2025. Il riconoscimento, istituito per la prima volta dall’Istituto Milton Friedman, dall’Unione delle associazioni Italia-Israele, dal Maccabi World Union, dall’Israel’s Defend and Security Forum e da ‘Alleanza per Israele, è stato assegnato per “il sostegno e la vicinanza dimostrati nei confronti dello Stato d’Israele”. La cerimonia si è tenuta nella sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev