Meloni: Amicizia tra Italia e Algeria non è mai stata così speciale, rapporti molto intensi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 “Sono accordi che ci consentono di dire che l'amicizia tra le nostre nazioni, che è un'amicizia sicuramente antica, solida, non è mai stata così speciale. I nostri rapporti bilaterali hanno raggiunto un livello di intensità e di solidità che non era mai stata mai stato toccato in passato.” Così la Presidente del consiglio Giorgia Meloni durante una conferenza stampa in occasione del Vertice Italia-Algeria. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev