Dazi, Trump: Concluso accordo con Filippine, stiamo completando quello con la Cina – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 24 luglio 2025 “Ieri abbiamo anche concluso un accordo con Filippine e Indonesia, che in entrambi i casi apriranno i loro Paesi, e stiamo completando il nostro accordo con la Cina. E come sapete, con il Regno Unito abbiamo raggiunto un accordo che era un ottimo affare per tutti. Tutti sono contenti.” Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev