Guerra Gaza, Schlein: "Governo di Netanyahu vuole eliminare i palestinesi, Italia non sia complice" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 "Oggi un Ministro di Netanyahu ha chiarito il suo piano criminale di eliminare l'intera popolazione di Gaza. Lo stanno facendo con le bombe e con la fame. A Giorgia Meloni chiediamo azioni immediate: il riconoscimento dello stato di Palestina, l'embargo totale di armi e la sospensione degli accordi con Israele. L'Italia non può essere in nessun modo complice di questi crimini" così la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev