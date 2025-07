Magi (+Europa): "Proponiamo numero chiuso in carcere contro il sovraffollamento" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 "Il motivo principale del sovraffollamento delle carceri sta nelle norme che hanno inserito dei nuovi reati e hanno aumentato le pene per i reati già esistenti. Noi proponiamo l'inserimento di un numero chiuso. Le carceri in Italia oggi sono l'unico luogo pubblico in cui si possono stipare le persone senza limiti di numero, contro qualsiasi norma sulla sicurezza e di dignità delle persone. Il numero chiuso rappresenterebbe una valvola di salvaguardia della legalità. Escludendo reati di sangue, reati contro la persona, reati ostativi, se si viene condannati e non c'è posto in carcere automaticamente si accede alle misure alternative. Questo è un modo anche per rispondere alla destra che dice sempre di non volere misure una tantum come gli svuotacarceri" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev