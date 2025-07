Mattarella alla nazionale di calcio femminile: Complimenti per gli europei, vi ho seguite – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 “Complimenti per come avete svolto magnificamente questo europeo. Non ve lo dico perché qualcuno me l'ha fatto sapere o per quanto ho letto sui giornali o sui siti web, ma perché vi ho seguito, l'orario me lo consentiva, e ho seguito tutte le vostre partite.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro in Quirinale con la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev