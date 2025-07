Mattarella a nazionale calcio femminile: Da preistoria per le donne più difficile ogni cosa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 “Dalla preistoria è sempre più difficile per le donne ogni cosa. Si sta superando fortunatamente questa condizione, ma c'è ancora strada da fare. Vedete lo sport serve anche a questo, a far vedere come si esprimono i talenti, come ci si impegna stimolando ragazze, bambini e bambine a fare dello sport per migliorare le condizioni delle relazioni sociali.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro in Quirinale con la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev