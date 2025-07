Mattarella alla nazionale di calcio femminile: Sport elemento fondamentale della vita sociale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 “Negli interventi di poc'anzi è emerso ancora una volta quanto lo sport sia un elemento non soltanto necessario, ma fondamentale della vita sociale. È l'avanguardia, la punta di guida di questo fenomeno è dato dagli atleti che emergono in maniera di grande livello, di grande qualità.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro in Quirinale con la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev