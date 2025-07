Regionali, Magi (+Europa): "Centrosinistra sarà vincente se saprà andare oltre schema Pd-M5s-Avs" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 "Situazione diversificata a seconda delle Regioni. In Toscana, Veneto e nelle Marche il dialogo è più avanzato nella coalizione e una situazione ancora confusa in Campania e Puglia. La coalizione potrà essere vincente se saprà andare oltre lo schema a tre Pd-Avs-M5s. Una cosa che si sarebbe dovuta già imparare. In Toscana siamo stati i primi a rilanciare la candidatura di Giani. Ci sembra scontato che un presidente che arriva al termine del primo mandato con risultati positivi venga ricandidato. Lo stesso è avvenuto con Ricci nelle Marche. C'è ancora difficoltà tra Pd e 5 Stelle e anche difficoltà nel condividere la decisione con le altre forze politiche. Se in Campania sarà Fico, noi lo sosterremo, ma porremo comunque una questione di metodo" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev