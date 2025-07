Vannacci va in pensione a 56 anni: «5 mila euro al mese più lo stipendio da europarlamentare»

A 63 avrà anche il vitalizio. «Tutto alla luce del sole, ho pagato 44 anni di contributi, quanti vanno in pensione con 44 anni di contributi?»

Il generale Roberto Vannacci è andato in pensione lo scorso febbraio. Otto mesi dopo l’elezione al parlamento europeo. A 56 anni appena compiuti. «Tutto alla luce del sole, ho pagato 44 anni di contributi, quanti vanno in pensione con 44 anni di contributi? Ho maturato il diritto, lo prevede la normativa», fa sapere oggi al Fatto Quotidiano. «Non capisco perché vi fate gli affari miei», aggiunge. E alla domanda su quanto prende di pensione, risponde: «Informatevi, siete gli investigatori dell’incubo» (cit. Dylan Dog). Un generale di divisione secondo i conti a spanne dei suoi colleghi prende circa 5 mila euro netti al mese.

Cumuli

Al quale si dovrebbe quindi cumulare lo stipendio da europarlamentare. Ovvero circa 8 mila euro al mese. «Non sono l’unico europarlamentare che prende la pensione», precisa. E nega che senza la carica gli sarebbe convenuto rimanere nell’esercito fino a 61 anni: «Chi l’ha detto? Magari sarei andato a fare il responsabile di una società di sicurezza in Nigeria, in Iraq o altrove. Sono ingegnere e ho altre tre lauree, un curriculum come il mio non ce l’ha nessun politico e io dovevo stare là a fare scartoffie». In caso di rientro avrebbe avuto un avanzamento a generale di corpo d’armata: « Non sarei comunque rientrato dopo 5 anni per scaldare una sedia a 60 anni e andare in pensione a 61», fa sapere lui. A 63 anni, aggiunge Il Fatto, avrà anche il vitalizio da europarlamentare. Ovvero il 3,5% dell’indennità per ogni anno di mandato.

Lavoro usurante

Vannacci ha 56 anni e 44 di contributi. Perché è entrato nell’esercito a 17 anni. E perché ogni anno nei corpi speciali ne vale 1,2 anni. Lui è stato paracadutista incursore già a capo della Brigata Folgore e del Reggimento Col Moschin. 56+44 è “quota cento”, quella che vorrebbe la Lega di cui Vannacci è vicesegretario e che invece non c’è per nessuno (ci vuole 103). «Quota cento non si applica ai militari, informatevi», replica. Il divieto di cumulare pensione e redditi da lavoro non è mai stato applicato agli incarichi elettivi. E non esiste più dal 2009.