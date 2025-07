Rackete si dimette e Vannacci posta la foto delle gambe non depilate dell’eurodeputata: «Non ci mancherai»

Il post sui social dell'eurodeputato della Lega, dopo le dimissioni della collega tedesca: «Speriamo che Salis e Lucano seguano l'esempio»

«Carola Rackete si dimette dal parlamento europeo. Non ci mancherai! Ora speriamo che anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano seguano l’esempio». Lo scrive sui social, l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci, allegando anche alcune immagini provocatorie della collega tedesca, tra cui una foto delle sue gambe non depilate. Rackete ha annunciato oggi – mercoledì 9 luglio – le proprie dimissioni dall’Europarlamento. La notizia è stata comunicato ufficialmente dal gruppo parlamentare The Left, che ha accolto la decisione con parole di gratitudine: «Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme. La sinistra continuerà la sua lotta per l’azione per il clima e la revisione delle orribili politiche migratorie dell’Ue». In una dichiarazione diffusa nelle stesse ore, l’attivista tedesca ha spiegato le ragioni della sua scelta, sottolineando la volontà di proseguire l’impegno politico e civile anche al di fuori delle istituzioni europee. Diventata nota a livello internazionale per il suo ruolo da capitana della nave Sea-Watch, Rackete è considerata una figura simbolo dell’attivismo umanitario. Il suo nome emerse nel 2019, quando sfidò il blocco dei porti imposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per far sbarcare migranti soccorsi nel Mediterraneo.