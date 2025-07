Carola Rackete lascia l’europarlamento: «Il mio mandato è stato sempre con spirito collettivo»

Ad annunciarlo è il gruppo parlamentare The Left: «Un sentito saluto all’eurodeputata, la sinistra continuerà con le sue lotte»

Carola Rackete ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento europeo oggi 9 luglio. A renderlo noto è stato il gruppo parlamentare The Left, che ha salutato la scelta con parole di riconoscenza: «Un sentito saluto all’eurodeputata di sinistra Carola Rackete, che annuncia oggi le sue dimissioni. Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme. La sinistra continuerà la sua lotta per l’azione per il clima e la revisione delle orribili politiche migratorie dell’Ue». In una dichiarazione ufficiale, la stessa Rackete ha spiegato le ragioni di questa decisione.

«La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. Ringrazio tutti gli elettori e in particolare tutti i membri del partito che hanno riposto in me la loro fiducia», ha affermato in una dichiarazione.

Dalla Sea Watch a Bruxelles: chi è Carola Rackete

Conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo da capitana della nave Sea Watch, Rackete è diventata simbolo dell’attivismo umanitario. Il suo nome è diventato pubblico nel 2019, quando sfidò il blocco dei porti italiani imposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per far sbarcare migranti soccorsi nel Mediterraneo. Rackete è poi stata eletta al Parlamento europeo, dove ha fatto parte delle commissioni Envi (ambiente), Econ (economia) e Agri (agricoltura), portando avanti le sue battaglie per la giustizia climatica e sociale.