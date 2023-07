Elezioni europee, la sinistra tedesca candida Carola Rackete: sarà una «watchdog ecologista» a Bruxelles

Dopo l’attivismo in difesa dei migranti, quello contro il cambiamento climatico. Nel mezzo, una lotta con il primo governo italiano della XVIII legislatura, specialmente con Matteo Salvini. Lotta che è finita anche nei tribunali, risolvendosi con due archiviazioni per l’ex comandante della Sea Watch 3 e la negazione dell’autorizzazione a procedere del Senato contro il segretario della Lega, accusato di diffamazione. Carola Rackete è diventata un volto noto in Italia dopo aver attraccato con la sua nave, nel 2019, a Lampedusa. Oggi, 17 luglio, dalla Germania – suo Paese natale – arriva la notizia che sarà candidata elle elezioni europee del 2024: «Sarò una sorta di watchdog per il clima a Bruxelles. Si tratta di comunicare i contenuti dei movimenti e di far conoscere ai movimenti stessi ciò che viene deciso nel Parlamento europeo», ha dichiarato Rackete alla stampa tedesca. Dovrebbe essere candidata – come indipendente – al secondo posto della lista della Linke, subito dopo Martin Schirdewan, attualmente copresidente del gruppo della Sinistra nell’Eurocamera. Lo stesso Schirdewan e Janine Wissler hanno confermato la candidatura, anche se bisognerà a tendere l’ufficializzazione delle liste del prossimo novembre.

