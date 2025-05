Vannacci «Generale della codardia, dice cose vergognose su gay e nuovi italiani». L’attacco dai giovani di Forza Italia: «Perché lo fa» – Il video

È Simone Leoni, candidato alla guida dei giovani di Forza Italia, che tuona contro l'ex generale leghista: «Lo fa solo per qualche voto in più, ma nostri coetanei si tolgono la vita»

«Vergogna, vergogna»: è duro e sferzante l’attacco al generale Roberto Vannacci che arriva dal palco del congresso di Forza Italia giovani dal prossimo leader Simone Leoni. L’ex militare comandante della Folgore, eurodeputato per la Lega di Matteo Salvini, è stato bollato come «personaggio sconnesso dai tempi» e che si affida a semplici «aberrazioni» consapevole di poter così guadagnare «un voto in più». Una frattura interna al centrodestra che nelle ultime settimane, soprattutto in merito alla questione della difesa comune, si era già evidenziata. E che sul tema, ad esempio, della cittadinanza sembra confermarsi.

L’attacco frontale a Vannacci dal leader dei giovani FI

«Personaggi che invece di adottare un approccio inclusivo, ne adottano uno escludente. Persone che invece che essere generali a capo di un’armata del bene verso il prossimo scelgono di essere generali della codardia e della discordia per mero calcolo politico». A tuonare dal palco del Palazzo congressi all’Eur, di fronte a mille spettatori in stading ovation, è Simone Leoni, candidato alla guida di Forza Italia giovani. L’attacco, evidentemente diretto a Vannacci, non si ferma: «Persone che nel 2025, pur di avere un voto in più, di finire sul giornale una volta in più o di vendere un libro in più, dicono che i bambini disabili vanno separati dagli altri, dicono che chi ha la pelle nera non è italiano, dicono che chi è gay non è normale». Tutte affermazioni di cui Vannacci «si dovrebbe vergognare», consapevole del fatto che «per ognuna di queste aberrazioni, c’è gente che sta male, che soffre. Ci sono nostri coetanei che arrivano a togliersi la vita».

La battaglia per lo Ius Scholae

Sul tema della cittadinanza, forse anche in riferimento al referendum dei prossimi 8 e 9 giugno, sempre Leoni ha ribadito la distanza dalle posizioni della Lega sullo Ius Scholae: «Un ragazzo che studia qui, che si sente parte delle nostre istituzioni e ama il tricolore allora è un nostro fratello. E merita la cittadinanza italiana».