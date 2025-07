Dazi, Fontana: Azioni Usa rivolte a opinione pubblica interna che pensa di aver mantenuto Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Non dimentichiamoci mai che negli Stati Uniti spesso queste cose si fanno anche per parlare all'opinione pubblica interna e se l'opinione pubblica interna, almeno una parte pensa che loro hanno mantenuto l'Europa, a noi può dare fastidio e possiamo anche non ritenerlo vero, ma se negli Stati Uniti questo sposta dei voti ci sono delle reazioni di questo tipo.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev