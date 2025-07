Fine vita, Fontana: Se ne sta parlando in modo concreto, maggioranze diverse da quelle tradizionali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Sul fine vita penso che le maggioranze potrebbero non essere quelle che tradizionalmente abbiamo in questa legislatura, perchè sono tematiche importanti in cui ognuno ha il proprio pensiero.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev