Fontana: Mi piacerebbe che l'Italia avesse un esercito efficiente ed efficace per sicurezza interna – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Mi piacerebbe che l'Italia avesse un esercito efficiente, che fosse efficace soprattutto per la sicurezza interna. Io non amo il pensiero di andare a fare guerre esotiche, non l'ho mai amato, spesso ci ha portato anche molto male.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev