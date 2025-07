Fontana: Russia non vuole terminare conflitto in Ucraina, non ha fatto figura brillante in difesa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Non c'è una volontà in questo momento di terminare questo conflitto da parte russa. Probabilmente le cause sono molteplici.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev