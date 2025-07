L’influencer Michelle Sky circondata dalla schiuma mentre nuota, ma il bagno finisce nei liquami: «Lo sai dove sei finita?» – I video

«Sto bene, non sono americana» ha risposto l'influencer ai tanti commenti e prese in giro sui suoi profili. La scena diventata virale della disavventura in amre

Una giornata di riposo, una tranquilla nuotata a Bloubergstrand Beach, sulla costa di Città del Capo in Sud Africa. Gli scogli porosi fanno da sfondo, mentre spume grigiastre galleggiano tutte attorno alla influencer Michelle Sky: «Andiamo al mare», commenta estasiata prima di tuffarsi. Poi un’ondata la prende in volto, e un po’ di schiuma oceanica le rimane sulle labbra: «Uuh, è salata». Passeggia e parla ai suoi follower: «Sono così felice che non sento nemmeno il freddo». Un grido che le deve essere poi rimasto in gola nelle ore seguenti quando, grazie ai commenti di chi la seguiva (e grazie alla viralità del video), ha capito di aver nuotato in mezzo a liquami.

La reazione di Michelle: «Tranquilli: non sono americana»

«Ti rendi conto che quello è lo scarico di una fogna, vero?», le scrive preoccupata una follower. «È letteralmente materiale fecale umano», aggiunge un altro. «Non è solo salata… se mi capisci. Non è schiuma marina», completa il quadro un’ultima persona. È stata la stessa influencer, con una buona dose di ironia, a commentare la sua disavventura: «Non mi sono accorta di nulla in quel momento. Sono finita sui giornali di mezzo mondo», ha scritto a corredo di un video che la ritrae con la faccia disperata mentre legge i commenti degli utenti. «Non mi sono ammalata. Non c’era alcun odore strano, solo più schiuma del solito. E l’acqua era semplicemente un po’ più calda», ha rassicurato. E poi ha spiegato, puntualizzando per i più malevoli: «Voglio chiarire che non sono una turista americana capitata per sbaglio a Città del Capo: sono sudafricana, vivo qui e nuoto regolarmente nell’oceano».